Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimoviç'i kabul etti

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" denildi.
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