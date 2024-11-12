Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile Bakü'de Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile Bakü'de Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Dış Politika Başdanışmanı da katıldı.

12.11.2024 17:49
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile Bakü'de Görüştü - Son Dakika

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