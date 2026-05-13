Erdoğan, Astana'da Tokayev tarafından karşılandı

13.05.2026 16:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak için Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı. Karşılama töreninde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve diğer yetkililer yer alırken, savaş uçakları ve bayraklı helikopterler eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.

Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Kazakistan'a geldi.

Kaynak: AA

