Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi sonrası ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, Türk ve Kırgız bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da hazır bulundu.