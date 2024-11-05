Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Ata Beyit Anıtı'nı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Ata Beyit Anıtı'nı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan\'da Ata Beyit Anıtı\'nı ve Cengiz Aytmatov\'un kabrini ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Ata Beyit Anıtı'nı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11.

05.11.2024 20:05
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Ata Beyit Anıtı'nı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti

BİŞKEK - Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Ata Beyit Anıtı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4- 6 Kasım tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarına başladı. 1916 isyanı anısına yapılan Ürkün Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan, ünlü Kırgız halk şairi Cengiz Aytmatov'un anıtına da çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni sonrası Kur'an tilaveti yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, Caparov ile yapacağı ikili görüşmenin ardından Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katılacak. Toplantının ardından bir takım anlaşmalarının imzalanacağı törene katılacak olan Erdoğan'a Manas Nişanı takdim edilecek.

Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin ve Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılış törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları kapsamında yarın TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Ata Beyit Anıtı'nı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti - Son Dakika

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