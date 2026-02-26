Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldiği bildirildi. Paylaşımda kabulden fotoğrafa da yer verildi.