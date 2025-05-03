- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay aranın ardından geldiği Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, karşılama töreninin ardından havalimanında görüşme gerçekleştirdi.
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