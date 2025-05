Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni\'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına salondakileri ve Kıbrıs Türklerini selamlayıp, karşında muhteşem bir katılım gördüğünü söyleyerek başlayan Erdoğan, "Rabb'im bu ihtişamınızın devamını nasip etsin. Bugün Akdeniz'in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve Mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. 'Sağlam Devlet, Saygın Gelecek' şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Yerleşkesi'nin, 25 bin 210 metrekarelik alana sahip olduğunu, Cumhurbaşkanlığı binasının 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhaneyle 109 araçlık otoparka sahip olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"20 bin metrekare alanda inşa edilen Meclis binamızda ise Başkanlık ve Başbakanlık makamları, 157 kişilik Genel Kurul Salonu, 25 milletvekili makam odası ve bakanlar için toplantı salonu yer alıyor. Yerleşke içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan toplam 452 bin 428 metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemizin yapımı devam ediyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik Millet Camisi inşa ediliyor. Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanelerinin inşasına da başlandı. Cami ile burası aynı zamanda inşallah bitecek. Cumhurbaşkanlığı Binamız, modern mimarisiyle devletimizin vakarını, Meclis Binamız ise ihtişamıyla Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor.

Bu eserlerin, her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri, her tasarımında mimarlarımızın vizyonu, her detayında ise mühendislerimizin yeteneği var. Bütün bunlarla birlikte yine her bir detayında, her bir taşında, bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. TOKİ'mizin onlarca yıllık tecrübesiyle Kıbrıs Türkü'nün iradesi birleşti ve ortaya böylesine muhteşem bir eser çıktı. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne ve itibarına yaraşır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimizin en yeni simgesi olan bu eserlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunan mimarından mühendisine, teknikerinden işçisine, yüklenici firmasından kurum ve kuruluşlarımıza tüm emek sahiplerine kalpten teşekkür ediyorum."

"Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her karışının kahraman şehitlerin kanlarıyla yoğrulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu topraklar, şanlı mazimizin, mücadele ruhumuzun ve köklü mirasımızın çok büyük bir nişanesidir. Kuzey Kıbrıs'ımız Girne Kalesi'nin asırlık surlarında Osmanlı'nın fetih ruhunu, Selimiye Camisi'nin minarelerinde ecdadımızın imanını taşır. Salamis'in taşları medeniyetimizin izlerini fısıldar. Bellapais'in sükuneti tarihimizin derinliğini anlatır." ifadesini kullandı.

Aynı kültürü, aynı inancı, aynı kaderi ve aynı maziyi paylaşan Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye'nin istikbalini de bir ve beraber gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu burada bir kez daha açık açık söylemek istiyorum, 500 yılı aşkın süredir kök saldığı Ada'da dilini, dinini, kültürünü kahramanca muhafaza eden Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir. Ancak bu davada önümüze taş koymak isteyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden gelse Türkü Ada'dan hatta Anadolu'dan dahi kovacak kadar gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman durmadılar ve durmayacaklar. Kıbrıs Türkü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler. İşte sizler de görüyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, artan huzurunu, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yatırımcılara gözdağı vermekten, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin arasında nifak duvarları örmeye kadar tüm tuşlara birden basıyorlar. Bu topraklarda asırlardır kök salmış, hoşgörü iklimini zehirlemek amacıyla mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyunu, ülkemizde özellikle kritik kavşaklarda defalarca gördük. Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya, özellikle de bu siyasette gerilimi tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Ama Kıbrıs Türkü kardeşlerim o engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Allah'ın izniyle hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ömrünün neredeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak hep şunu söyledim, siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir ama bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir." dedi.

(Sürecek)