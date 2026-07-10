Erdoğan-Boakai görüşmesi: İkili ilişkiler ve bölgesel konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile görüşmesinde, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'nin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

İki ülkenin ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek için adımlar atmayı sürdürmenin faydalı olacağını belirten Erdoğan, Liberya ile savunma sanayi, güvenlik, eğitim ve ulaştırma gibi alanlarda da işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği nedeniyle Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi tebrik etti.