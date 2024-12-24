(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti" denildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi Lider Canbolat ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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