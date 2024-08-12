Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı.

12.08.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 77 yaşında hayatını kaybeden Doğan için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan'ın ailesine taziyelerini iletti.

Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz, gerçekten dini, dili, bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özellikle dil olarak kullanmayı gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren, hele hele o büyük sözlüğüyle sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi." ifadelerini kullandı.

Doğan'ın mekanının cennet olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah Taceddin Dergahı'nda da başta çok çok sevdiği, onu sevmeyi bize de öğrettiği Mehmet Akif Ersoy ile haşru cem eylesin. Şu anda uzun yolculuğa çıkan Mehmet Doğan kardeşimiz için değerli hocam gerekli sözlerin en güzelini ayetikerime ile zaten ifade ettiler. Bizim de bu noktada daha fazla söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. Tabii bütün arzumuz, Rabb'im bizleri ebedi alemde beraber haşru cem eylesin."

Doğan'ın cenaze namazını kıldıran Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de dünyada güzel işler yapan, ardından güzel eserler bırakan, bu asrın güzel bir şahidini, yaşayan bir ahlakı olan Mehmet Doğan'ı ebediyete uğurladıklarını belirtti.

Doğan'a Allah'tan rahmet dileyen Görmez, "O, yazarlığı ve düşünceyi bir ahlaka dönüştürmüştü. Bizim neslimizde güzel sadalar bıraktı. Dilimize, dinimize hizmet etti. Nesillerimize Mehmet Akif Ersoy'u tanıtmayı kendisine hep vazife edindi. Bu asrın bir dervişi olarak yaşadı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Doğan'ın tabutuna omuz verdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.?

Doğan'ın cenazesi, Taceddin Dergahı'na götürülerek burada defnedildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Doğan, ankara, Yaşam, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
14:12 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:19 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var
09:17 AK Parti’nin “Gençlik“ anketinden iktidarı düşündürecek sonuç AK Parti'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 19:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement