Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memur-Sen'in eriştiği noktaya bakınca merhum Akif İnan'ın tasavvur ettiği hareketin kuvveden fiile çıktığını memnuniyetle görüyoruz. Emanetin ehil ellerde olduğunu, ekilen tohumların filizlendiğini, dikilen fidanların meyvelerini verdiğini büyük bir kıvançla müşahede ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması'na katıldı.

Memur-Sen camiasını selamlayan, ülkesi ve milleti için çalışan, üreten, Türkiye'nin geleceği için emek sarf eden tüm Memur-Sen'lilere ve kamu görevlilerinin tamamına selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması dolayısıyla kamu görevlileri ile bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve ekibine, Genç Memur-Sen'lilere bu anlamlı buluşma için teşekkür ederek, "Her sayfası başarılarla dolu, mücadele ile örülü, azim ve gayretle bezeli 30 yılı geride bırakan Memur-Sen ailesinin tüm üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kuruluşundan itibaren bu çatı altında görev alan, alın terini fikirle, bereketle, maişetle süsleyen tüm kardeşlerimi canıgönülden kutluyorum. Başta konfederasyonda yer almış, vazife üstlenmiş fakat bugün aramızda olmayan tüm kardeşlerime, bilhassa da geçen ay ebediyete irtihal eden sendikamızın Onursal Genel Başkanı Zübeyir Yetik Bey'e Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri" dizelerinin sahibi Memur-Sen'in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ı yad eden Erdoğan, "Hayatını hak ve hakikat mücadelesine adayan, kalemi, duruşu ve cesaretiyle nesillere örnek olan, Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, mazlum ve mağdur coğrafyaların hüznünü son nefesine kadar kalbinde bir yara olarak taşıyan Akif İnan ağabeyimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Türlü imkansızlıklara, gizli açık çeşitli baskılara ve yasaklara rağmen kurulan Memur-Sen'in bugün 30'uncu yaşını kutladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Memur-Sen'in eriştiği noktaya bakınca merhum Akif İnan'ın tasavvur ettiği hareketin kuvveden fiile çıktığını memnuniyetle görüyoruz. Emanetin ehil ellerde olduğunu, ekilen tohumların filizlendiğini, dikilen fidanların meyvelerini verdiğini büyük bir kıvançla müşahede ediyoruz. Soğuk savaş yıllarından kalma ideolojik kalıplara hapsolmayı reddeden, çatışmacı sendikacılık anlayışını elinin tersiyle itip ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı bir tutum benimseyen, mikro planda kamu görevlilerinin, makro düzeyde milletimizin ve demokrasimizin savunuculuğunu üstlenen, en keskin virajlarda dahi savrulmayan, en kritik süreçlerde milli iradenin yanında saf tutan, zor zamanlarda demokrasiye sahip çıkan Memur-Sen, başarı hanesini her gün yeni yıldızlarla süslüyor."

"Memur-Sen milletimizin ve demokrasinin yanında saf tutmuştur"

Memur-Sen'in siyasi olaylar karşısındaki tavrına da dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Kibirli vesayet odaklarının 'bin yıl sürecek' dediği 28 Şubat darbesinden 27 Nisan Bildirisine, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü yasaklarından milletimizin oyuyla iktidara gelen partimize yönelik kapatma davasına, Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık emniyet yargı kumpaslarına, 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsüne kadar istiklal ve istikbalimizi hedef alan tüm saldırılarda Memur-Sen hiç tereddütsüz bir şekilde milletimizin ve demokrasinin yanında saf tutmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen'in, "asrın felaketi" 6 Şubat depremleri başta olmak üzere orman yangınlarında, sel felaketlerinde ve salgın sürecinde hep sahada olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm kapasitesiyle milletimizin yanındaydı. Sadece sınırlarımız içinde değil, yurt dışında da milletimizi başarıyla temsil ettiniz. 'Kudüs'ü unutmak yurdumuzu unutmaktır. İnancımızı, kişiliğimizi unutmaktır. Anlamımızı unutmaktır, köleliğe talip olmaktır.' diyen Akif İnan ağabeyin mirasına sahip çıktınız. Mitinglerde imza kampanyaları ile proje, rapor ve araştırmalarla yardım faaliyetleriyle mazlum ve mağdurların haykıran sesi oldunuz. Rabb'im sizlerden razı olsun.

Bunun dışında Memur-Sen, asli vazifesini de bihakkın yerine getirmiştir. 1 milyon 79 bin kişilik kadrosuyla Memur-Sen uluslararası sendikacılık faaliyetlerinde de önemli bir ivme yakalamıştır. 25 ülkeden 33 konfederasyonun yer aldığı 30 milyona aşkın emekçiyi temsil eden Uluslararası Emek Konfederasyonunun kuruluşuna öncülük etmiştir. Diğer taraftan, aynı zamanda bir sendikacılık mektebi olan Genç Memur-Sen, geleceğimizin mihmandarı gençlerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimleri için pek çok çalışmayı hayata geçiriyor. Kadın komisyonumuz artan asimetrik tehditler karşısında aile kurumuna sahip çıkan faaliyetler gerçekleştiriyor. Daha burada saymayacağımız nice başarıyı, nice faaliyeti, nice önemli çalışmayı gerçekleştiren Memur-Sen'le iftihar ediyoruz."

(Sürecek)