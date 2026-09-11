Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz terör defterinin tamamen kapatılması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Konuyu polemik malzemesi haline getirmek sorumsuzluktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz terör defterinin tamamen kapatılması noktasında kararlı bir duruş sergiledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz terör defterinin tamamen kapatılması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Konuyu polemik malzemesi haline getirmek sorumsuzluktur"
Kaynak: AA
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