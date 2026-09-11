Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık' - Son Dakika