Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin boykota destek vermeyen sanatçıları ve sporcuları fişlediğini, tehditlere izin vermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "3. Yeditepe Bienali'nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Kültür ve Sanat'ın Evrensel birikimi yerel özellikleri ile İstanbul'da sergilenecek. Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır. 3. Yeditepe Bienal'in ülkemiz ve kültür sanat camiası için hayırlı olsun.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZİM SANAT ANLAYIŞIMIZDA KİBİR YOKTUR

Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan hat ile anlatan ebru ile resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda gösteri, kibir yoktur. Hakikat ışığının yansıması vardır. İstanbul'un farklı köşelerinde kültür sanat hazinelerimiz bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bu kapıdan geçen herkes bir anlam dünyasına da adım atmış olacak. Bienalimizin temasını gölge varsa ışık da vardır oluşturuyor. Bu söz, zihnimizde bir yanda karanlık aydınlık mefhumları çağrıştırırken önemli bir hakikate de işaret etmektedir.

"TÜRKİYE'Yİ GIPTA İLE TAKİP EDİLEN KONUMA GETİRDİK"

Medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin bu faaliyetlerle tahkim ediliyor. Bu çalışmalara göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü destekler sağladık. Birçok proje ve programla köklerimize sahip çıkmaya özen gösterdik. Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi mirasımızı ihya ettik. Türkiye'yi gıpta ile takip edilen konuma getirdik. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gardırop modellerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız.

"ASLİ KİMLİĞİMİZİ KORUYARAK İSTİKBALİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"

Taklit sadece aslını yüceltir. Türkiye, özellikle tek parti faşizmi döneminde buna maruz kalmış batıcı jakobenlerin elinde kültür hazinemiz yok edilmiştir. Gelenekle ve milletin değerleri ile kavgalı faşizan zihniyet büyük bir enkaz bıraktı. Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır. Bunun için kökü mazide olan bir atiyiz diyoruz her seferinde. Millete, aziz milletimizin değerlerine husumet besleyen tüm yaklaşımları elimizin tersi ile yitiyoruz. Asli kimliğimizi koruyarak istikbalimizi inşa ediyoruz.

"ANA MUHALEFET SANATÇILARI FİŞLEDİ"

Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtması ile mahalle baskısını mumla aratan faşist baskıya şahit olduk. Zorbalıklar tahammül sınırlarını aşan boyutlara ulaştı. Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Uğruna ağır bedelleri ödediğimiz özgürlükleri kimse bu milletin elinden alamaz. Kimse bu milletin kültür sanat erbabına dayatmada bulunamaz. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağırıp çağıranlar, sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecek. Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz müsterih olsun. Ana muhalefetin tek parti faşizmi tarihe karıştı. Darbenin cuntanın ve baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.