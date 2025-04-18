Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yeditepe Bienali'nde yaptığı açıklamada, muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler, fişlediler. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağırıp çağıranlar, sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecek." dedi.

18.04.2025 17:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin boykota destek vermeyen sanatçıları ve sporcuları fişlediğini, tehditlere izin vermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "3. Yeditepe Bienali'nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Kültür ve Sanat'ın Evrensel birikimi yerel özellikleri ile İstanbul'da sergilenecek. Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır. 3. Yeditepe Bienal'in ülkemiz ve kültür sanat camiası için hayırlı olsun.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZİM SANAT ANLAYIŞIMIZDA KİBİR YOKTUR

Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan hat ile anlatan ebru ile resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda gösteri, kibir yoktur. Hakikat ışığının yansıması vardır. İstanbul'un farklı köşelerinde kültür sanat hazinelerimiz bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bu kapıdan geçen herkes bir anlam dünyasına da adım atmış olacak. Bienalimizin temasını gölge varsa ışık da vardır oluşturuyor. Bu söz, zihnimizde bir yanda karanlık aydınlık mefhumları çağrıştırırken önemli bir hakikate de işaret etmektedir.

"TÜRKİYE'Yİ GIPTA İLE TAKİP EDİLEN KONUMA GETİRDİK"

Medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin bu faaliyetlerle tahkim ediliyor. Bu çalışmalara göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü destekler sağladık. Birçok proje ve programla köklerimize sahip çıkmaya özen gösterdik. Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi mirasımızı ihya ettik. Türkiye'yi gıpta ile takip edilen konuma getirdik. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gardırop modellerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız.

"ASLİ KİMLİĞİMİZİ KORUYARAK İSTİKBALİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"

Taklit sadece aslını yüceltir. Türkiye, özellikle tek parti faşizmi döneminde buna maruz kalmış batıcı jakobenlerin elinde kültür hazinemiz yok edilmiştir. Gelenekle ve milletin değerleri ile kavgalı faşizan zihniyet büyük bir enkaz bıraktı. Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır. Bunun için kökü mazide olan bir atiyiz diyoruz her seferinde. Millete, aziz milletimizin değerlerine husumet besleyen tüm yaklaşımları elimizin tersi ile yitiyoruz. Asli kimliğimizi koruyarak istikbalimizi inşa ediyoruz.

"ANA MUHALEFET SANATÇILARI FİŞLEDİ"

Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtması ile mahalle baskısını mumla aratan faşist baskıya şahit olduk. Zorbalıklar tahammül sınırlarını aşan boyutlara ulaştı. Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Uğruna ağır bedelleri ödediğimiz özgürlükleri kimse bu milletin elinden alamaz. Kimse bu milletin kültür sanat erbabına dayatmada bulunamaz. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağırıp çağıranlar, sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecek. Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz müsterih olsun. Ana muhalefetin tek parti faşizmi tarihe karıştı. Darbenin cuntanın ve baskıların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ponçik Pamuk:
    doğru . tehtid edilen sanatçıların işine onlar son vermişti dimi 133 36 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    reis fişleme işi senden sorulur 131 36 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ekonomi ? 133 19 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yerli ve milli dedikçe sinirlerim zıplıyor . kaç sene öncesi türkiye üretimi kola yı boykot eden sizler mi söylüyorsunuz..yerli ve milli olan ne varsa yabancılara satan siz mi söylüyorsunuz..yıllar önce boykot u savunan siz mi söylüyorsunuz 118 21 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    TAM tersi sanki , daha ilk hafta öncesi TRT dizisinden oyuncuların işine kimler son verdi 107 19 Yanıtla
  • Karani Özden:
    Sayın cumhurbaşkanım artık yeter iyi veya kötü 23 yil yaptınız tadında bırak emekli ol gez aileyle biraz gençlere bırak biraz 70 yaşını geçmiş siniz yeter artik 97 17 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    Allah razı olsun reiz olmasa gülecek konu yok 97 15 Yanıtla
  • Celal Esen:
    15 Temmuz KHK ile suçsuz günahsız kaç kişiyi tutuklattın kaç kişinin işine son verdin kaç aileyi parçaladın kaç anne baba çocuğun ölümüne sebep oldun kaç kişinin malına çöktün. 87 15 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    Allah razi olsun senden Reis. Bu ZORBALARIN SESI COK ÖTTU!!! bi avuck kendkni birsey sanediyorlar!! 13 81 Yanıtla
  • by mutlu:
    Yalan söylüyor da utanma duygusu nu da bırakmış 75 10 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    La bi git artık yaaa. Gitte bayramda çift bayram yapalım Allah'ı nı seviyorsan. ( EMEKLİ ) 57 10 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp den korkularına destek verebiliyorlar mı?Türk halkının tamamının televizyonu olan TRT bile akp nin yandaş kanalı gibi çalıyorsa bu ülkede kim kimi fişliyor ortaya çıkar zaten... 50 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    biz ne sanatcilar ile ne chp ne baska bir sey ile yasiyoruz ve umrumizda da oldugunu dusunmuyorum..... tek gercek gecim derdi. 6 aya, yaza kisa, sabaha yarina, ne zaman bu bitmez ekonomik cokus.. tabiki tuzu kurular icin degil sozum. sabit gelirliler icin 51 4 Yanıtla
  • Mustafa Gül:
    Akp ve sana destek vermeyenler cezaevine gidiyor artık millet uyandı 48 7 Yanıtla
  • Ruhsal Zeka:
    bir ülkede 7-8 yıldır ekonomik kriz mi olur? sanatçıymış chp siymiş bana ne. 37 3 Yanıtla
  • Erol:
    Biri şu şahsa sorsun teşkiat dizisinden kızcagız niye atıldı ? 34 4 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Ekonomi ne olaacak dunayda altın düşerken bizde yükseliyor saray ne yapıyor.. 32 4 Yanıtla
  • Kod Adı:
    Sayın Erdoğan Hak yolunda verdiğin mücadeleler hafızalara altın harflerle yazılı bilenler bunu çok iyi bilir. Peki poh yolunda mücadele edenler hali nice olur 3 26 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Bu günün fıkrası da bu 16 1 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    sandığı getirdiğiniz gün sıradan vatandaş olacaksınız 16 1 Yanıtla
  • Cenk:
    Kendi kafasındaki şeytanlari başkaları yapıyormuş gibi göstermek sanırım bu iktidara mahsustur. 9 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    konserci parisciler biz rte cı değiliz asalım imamları kapatalım imamhatipleri diye slogan atanların her zaman karşısında duracağız rakı 140 tl olsun her muhtarlıga bir kişi atayarak işsizlik sorununu çözeriz İslami eğitim çağ dışı şerefine tayip bilin ki bu kale bir ğün kaybeder ise türkiye kaybedecek 0 6 Yanıtla
  • Namık Tek:
    Büyük resmi görmeyenler seni anlayamaz Reis. Onu görmek için büyük adam olmak lazım yaşa ve tecrübeye bakmaz kalp işidir bu 2 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Trt dendemi onlar çıkardı peki.onlar yonetmiyorki ulkeyi.alakasız.ekonomide onların isi değil.bir sendika haric diger ogretmenleride okullardan alan onlar değil. 3 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    temelle dursun aynı binaya girmiş hırsızlık için ikiside polisi aramış benim hakkımı çalıyor diye 3 0 Yanıtla
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