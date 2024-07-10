- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı
WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'nde, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.
Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi.
Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?