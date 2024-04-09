Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüşerek, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, ilişkilerin derinleştirilmesi için adımlar atılmasını sağlama kararlılığını belirtti ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

09.04.2024 20:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve önümüzdeki süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika

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