Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev yer aldı.

Kabule, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.