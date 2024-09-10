Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin, cumhuriyete hakaret edenleri destekleyen bir yapıya dönüştürüldüğünü ifade etti. Erdoğan, bu durumu eleştirerek partinin asli değerlerine ve ideallerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
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10.09.2024 19:29:05. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan eleştiri: Partiyi dönüştürdüler - Son Dakika
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