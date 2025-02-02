Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir.

02.02.2025 16:17
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Biz de partimizi bir erdemliler hareketi olarak kurarken ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Vefatının birinci yıl dönümünde yazar Alev Alatlı'yı rahmet ve şükranla yad ettiğini söyleyen Erdoğan, Alatlı'nın Türkiye'nin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur ve en hakikatperver kadın münevverlerinden biri olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Türkiye merkezli düşüncenin ölçülerinden olan Alatlı'ya Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne İstanbul kadın kollarında görev yapan her kadına şükranlarını sunan Erdoğan, bugünkü kongreyle birlikte göreve başlayacaklara başarılar dilerken, görevi devredecek olanlara ise emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman söylediğim üzere kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Biz de partimizi bir erdemliler hareketi olarak kurarken ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik. Teşkilatlarımızı ve tüm faaliyetlerimizi bu üçlü yapı esasına göre yürüttük." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ni yaparak yeni ekip ve yeni bir heyecanla Türkiye Yüzyılı yürüyüşlerine güç kattıklarını belirten Erdoğan, 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde de yeni bir ekip ve yeni bir heyecanla Türkiye'deki tüm kadınlara ulaşacak bir seferberlik başlatacaklarını kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün hazırlıklarını bir üst seviyeye çıkartacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki büyük depremin ikinci yıl dönümünde Adıyaman'da olacağını ve 7 Şubat'ta İstanbul İl Teşkilatı'nın kongresini yaparak yoğun bir maratona daha son noktayı koyacaklarını belirterek, "Büyük kongremizi 23 Şubat'ta tam bir demokrasi şöleni atmosferini inşa ederek Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün hazırlıklarını bir üst seviyeye çıkartacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin kadın ve gençlik teşkilatlanmasının diğer partilere örnek olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar da aynı istikamette bir gayrete girmişlerdir. Gerçi hiçbir taklit, aslının yerini tutamaz derler ama kadınlar ve gençlerimiz adına bu gelişmeden gayet memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Peki biz kadın teşkilatlanmamıza, kadınlara yönelik çalışmalarımıza niçin bu kadar önem veriyoruz? 'Erkeği eğitirsen bir kişi, kadını eğitirsen bir aileyi ve oradan da tüm toplumu eğitirsin' diye bir söz vardır. Atalarda 'Er bozulursa aile bozulur, kadın bozulursa millet bozulur' diyorlar. Göründüğü gibi ne tarafa bakarsanız bakın, kadının aileden başlayarak tüm toplumu, tüm insanlığı nasıl etkilediğinin işaretlerini görüyorsunuz. Erkeğin ailenin direği olduğu ifadesinin devamı kadının da ailenin temeli olduğu gerçeğidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Erkeği ve çocuklarıyla bütün bir ailenin gönlünü fethetmenin onlara kendimizi anlatmanın ve ihtiyacınız olan desteği almanın yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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