Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Özdenören\'i andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören'i 3'üncü ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan büyük usta Rasim Özdenören'i ebedi aleme irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.
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