Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Rize'de kıldığı cuma namazının ardından Valiliğe geçti.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Ziyaretin ardından çıkışta çocuklarla fotoğraf çektirip onlara bayram harçlığı veren Erdoğan, Rizeli vatandaşlarla bayramlaşma programına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.
