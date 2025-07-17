Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Şara\'ya telefon! İsrail\'e gözdağı olacak mesajı verdi
17.07.2025 16:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırıları sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan- Şara görüşmesinde, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

"SURİYE HALKINA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü: Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğiz

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLAR VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü: Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğiz

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Türkiye, İsrail, Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • hüseyin güner:
    getir getir bizi gönder onlar gelsin itaat edecek oy verecek karşı gelmeyecek sesin çıkmayacak bol bol doğuracak 73 39 Yanıtla
    Kubilay Turkyilmaz:
    SEN OTUR LEN KORKAK YERİNDE DUR SENİN GİBİLERİ 15TEMMUZDA ATM KUYRUGUNDA YADA EVE ERZAK STOKLARKEN COK İYİ GORDUK 5 9
  • mesut:
    Derhal Seçim Kararı Alıp İstifa Etmelisiniz!!! 51 41 Yanıtla
  • lutfi erkoç:
    bu memleket senin babayin mali dimi kendi halkın sefalet içinde sahte kabadayılık devam et 47 42 Yanıtla
  • MarcHociaS DaRK:
    Yürü reis ; bu toprakların asil ve asi çocuğu ben seninleyim. Bu çakmalar 25 yıldır havlıyor değişen ne ahan buuu :) 6 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İsrail'e petrol akıt, Kürecik İncirlik vs üsslerle destek ver... sonra da Suriye halkına destek de... İsrail Suriye'de istediği gibi at koşturuyor ve bunun birinci sebebi sizlersiniz. 3 3 Yanıtla
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