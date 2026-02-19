Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye kendi güvenliği için yalnızca sınırları dahilinde değil, sınırların ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede bir tehdit ve tehlike varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayını tebrik etti.

Rahmet ve bereket mevsiminin Türk milleti ve bütün İslam alemi için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz eden Erdoğan, "Vatanı, milleti, bayrağı ve canından aziz bildiği değerleri uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş kardeşlerimizi de şükranla yad ediyor, hepsine bereketli ömürler temenni ediyorum. Şehitlerimizin aziz emanetleri olan sizlere, şehit ailelerine Rabb'im her daim sabrı cemil ihsan eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, İslam inancına göre nübüvvetten sonra en yüce makamın şehadet olduğunu belirtti.

Vatanı, milleti, inancı, milletinin istikbali için, canından geçmenin, şüphesiz fedakarlığın ve kahramanlığın en büyüğü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şehitlik mertebesine ulaşmak Allah katında ne kadar kıymetli ise geride kalanların sabırlı ve metanetli olmaları da aynı derecede kıymetlidir. Şehit ailelerimizin bu hassasiyeti her zaman gözettiğinin, asaletlerini ve metanetlerini her zaman koruduğunun bizler yakın şahidiyiz. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik"

Bin yıldır yaşadıkları bu toprakları ebedi vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçtiklerini anımsatan Erdoğan, Haçlı Seferleri'ne, Moğol saldırılarına, işgal teşebbüslerine maruz kaldıklarını kaydetti.

Nice şehirlerin talan edildiğini, kasabaların, köylerin defalarca yakıldığını, yıkıldığını ve harap olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Günde beş defa gökyüzüne yükselen Ezan-ı Muhammedi'leri susturamadılar. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı indiremediler. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler. Şunu bugün bir kez daha gururla söylemek istiyorum, can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik, fakat tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik. Karşılaştığımız bütün badirelerden, şehitlerimizden aldığımız ilhamla Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal Harbi'nde yedi düvele karşı bu ruhla galip geldik. Kıbrıs'ta akan kanı bu ruhla durdurduk. 15 Temmuz Destanını bu ruhla yazdık. Ekonomik saldırıları, milli birliğimizi ifsat etmeye yönelik manipülasyonları ve dezenformasyon kampanyalarını bu ruhla bertaraf ettik. Yaklaşık 50 yıldır devam eden terörle mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Burada şu hususu da hatırlatmakta fayda görüyorum, şehitlerimizin hayatları pahasına bize emanet ettiği değerler, vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de tam 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın, bu emanetlere gölge düşürmemenin mücadelesi veriyoruz."

"Kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de farkındayız"

Erdoğan, bugün dünya siyasetinin yeni baştan şekillendiğini, yakın çevrede çok ciddi krizler, çatışmalar ve gerilimler yaşandığını ifade etti.

"Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, tekellerine aldıkları hak, hukuk, özgürlük kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış canavar olduğunu hepimiz bir kez daha görüyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:"

"Devletimiz tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu zorlu süreçleri hamdolsun çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye kendi güvenliği için yalnızca sınırları dahilinde değil, sınırların ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede bir tehdit ve tehlike varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Savunma sanayinde 23 yılda geldiğimiz seviye zaten ortada. Daha önce yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı olduğumuz bu alanda şimdi yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. İnşallah yarın sıra savaş uçaklarına, uçak gemilerine gelecek. Cenabı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Azmettik, çalıştık, kendimize güvendik ve işte 23 yılda buralara geldik. Şimdi sahadaki tüm bu kazanımlar kalıcı hale getirmek istiyoruz."

(Sürecek)