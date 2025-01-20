Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico\'yu resmi törenle karşıladı

Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde 2 ülkenin milli marşları çalındı. Fico, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Fico, merdivenlerde Türkiye ve Slovak bayrakları önünde poz verdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Fico, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.