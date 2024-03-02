Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali\'ye desteklerin devam edeceğini ve arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları ve insani yardımlar, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarındaki pervasız saldırılarının artık sona ermesi ve 1967 sınırları esas alınarak bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde bir kalıcı barış zemininin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.