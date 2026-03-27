Cumhurbaşkanı Erdoğan, STRATCOM Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

27.03.2026 11:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye, yalnızca bölgemizde değil tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) gönderdiği video mesajda, zirve vesilesiyle katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden programa teşrif eden misafirlere, "Kıtaların, kültürlerin ve gönüllerin buluşma noktası İstanbul'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyen Erdoğan, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla tertip edilen önemli zirvenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetişimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ederek, fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye katkı yapacak katılımcılara şükranlarını sundu.

"Soykırımların, savaşların ve krizlerin tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz"

İletişim Başkanlığını, çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen organizasyonu başarıyla düzenledikleri için tebrik eden Erdoğan, "İkinci Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hakikat aslında gün gibi ortadayken gerçekleri tahrif etmek üzere kurgulanan yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve işbirliği mekanizmalarını bugün daha da güçlendirmek zorundayız. Bu noktada devlet ve hükümetlerin yanı sıra akademisyenlerden sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına uluslararası aktörlerin daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması kaçınılmazdır. Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye, yalnızca bölgemizde değil tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

