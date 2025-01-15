Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi ile Görüştü

Güncel

(ANKARA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti. Görüşmede Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımların ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi."