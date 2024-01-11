Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş\'u kabul etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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