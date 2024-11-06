Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekimine Katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekimine Katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan, sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile buluştu.

06.11.2024 12:04
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te katılacağı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin yapılacağı alana geldi. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Caparov'un devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Kırgızistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekimine Katıldı - Son Dakika

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