Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bir tek geri adım atmadan, sürekli ileri giderek Allah'ın izniyle bu meseleyi tamamen milletimizin gündeminden çıkartacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bir tek geri adım atmadan, sürekli ileri giderek Allah'ın izniyle bu meseleyi tamamen milletimizin gündeminden çıkartacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bir tek geri adım atmadan, sürekli ileri giderek Allah'ın izniyle bu meseleyi tamamen milletimizin gündeminden çıkartacağız"
Kaynak: AA