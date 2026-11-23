Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz"
Kaynak: AA