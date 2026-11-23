Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Omuzumuzdaki emanetin farkındayız. Bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Omuzumuzdaki emanetin farkındayız. Bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Omuzumuzdaki emanetin farkındayız. Bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız"
Kaynak: AA