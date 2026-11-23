Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı"
Kaynak: AA