Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Hristodulidis ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbşkanı Nikos Hristodulidis ile ayak üstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında GKRY Cumhurbşkanı Hristodulidis ile ayak üstü sohbet etti. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya hesabından iki liderin sohbet ettiği görülen fotoğrafları, "Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi marjında ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi" ifadeleriyle paylaştı.