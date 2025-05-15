Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır." dedi.

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde yaptığı konuşmada, kendilerinin FETÖ'nün üzerine kararlılıkla gittikçe, ana muhalefet partisinin vekilleri, yetkilileri ve yöneticilerinin FETÖ'cülere kol kanat gerdiğini söyledi.

Şehitlerin naaşları dahi soğumadan 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" iftirası atanları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Erdoğan, "Maalesef bugün de aynı şebekenin hezeyanlarıyla karşılaşıyoruz. Bölücü örgüt çıkıyor kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşlar, "terör tehdidi altında yaşamaktan inşallah artık kurtuluyoruz" diyerek meydanlarda sevinç halayları çekerken, birilerinin adeta karalar bağladığı ifade eden Erdoğan, "Ellerindeki o kanlı sektörü, o istismar tezgahını kaybetmekten korkanlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar, 'ne olur bizi bırakıp gitme' diye ağlayacaklar. İşte böyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. 'Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt tutanlar, ağlaşanlar var." değerlendirmelerinde bulundu.

"Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez"

"Bir defa şunu açık ve net tekrar söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın 40 yıl boyunca ağır bedeller ödenmiştir fakat Türkiye, geldiğimiz noktada bu meseleyi artık bir hal yoluna koymuştur. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Cumhuriyetimizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Yapıcı eleştirilere, tenkitlere, tekliflere sonuna kadar açığız. Bakın bundan da büyük memnuniyet duyarız ama Terörsüz Türkiye çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız."

"Ülkemizin huzurunun önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz"

Kimsenin kaygı, endişe ve korku duymasına gerek olmadığını belirten Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin tüm kurumları, kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Büyük bir sabırla, kararlılıkla ve samimiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha inşallah çekip alıyoruz. Şundan emin olunuz, Terörsüz Türkiye en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır. Menzile vardığımızda bundan en fazla TOBB camiası istifade edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık yeni bir ligde top koşturmaya başlayacağını belirterek, "Onun için de Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzde en çok da sizlere görev düşüyor. Bu salonda Anadolu var. Bu salonda Anadolu'nun emeği, alın teri, birikimi var. Sizler de omuz omuza verdiğinizde inşallah Türkiye bu meseleden çok daha hızlı çıkacaktır. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakarlıklarınız, Türk ekonomisine kazandırdıklarınız için kalpten teşekkür ediyorum. Şeref belgesi ve plaket alacak tüm dostlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından minyatür sanatıyla yapılan bir tablo takdim edildi.

Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da katıldı.

(Bitti)