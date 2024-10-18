Cumhurbaşkanı Erdoğan: "toplumumuzun Tüm Kesimleri Arasındaki Diyalog Zeminini Genişletmemiz Gerekiyor" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "toplumumuzun Tüm Kesimleri Arasındaki Diyalog Zeminini Genişletmemiz Gerekiyor"

Metal Sanayicileri Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor'' dedi.

18.10.2024 17:24
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(ANKARA) - Metal Sanayicileri Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını ve eylül itibarıyla yıllık ihracatın 260 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Siyasetin gündemindeki 'yumuşama iklimi' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı.

"Gün bir olma, birlik olma günüdür..."

"Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir. Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor. İsrail'in koçbaşı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce 85 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşma iradesi göstermesine ve bu doğrultuda adım atmasına bağlıdır... İç kalemizde bir gedik açılırsa Allah korusun dışarıda verdiğimiz mücadelenin de bir anlamı kalmaz. Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün ebedi ve ezeli kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Tüm siyasi partilerin tüm sendikalarımızın hangi görüşe mensup olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz."

"Bu ülke paralel örgütün uzantılarıyla işbirliği yapıp Türkiye'ye ve Türk ekonomisine operasyon çeken muhalif aktörler gördü" diyen Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu arkaik zihniyetin bizzat partileri tarafından perte çıkarılmasını ülkemizin kalkınması adına ve aydınlık geleceği adına önemli buluyoruz. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'toplumumuzun Tüm Kesimleri Arasındaki Diyalog Zeminini Genişletmemiz Gerekiyor' - Son Dakika

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