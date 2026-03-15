Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı

15.03.2026 01:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında, iftar saatinde trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile karşılaştı.

AK Parti Fatih Gençlik Kolları Başkanlığıyla birlikte vatandaşlara iftariyelik dağıtımı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna denk gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyu durdurarak, Ayaydın ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir süre sohbet etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de bu anlara sosyal medya hesabında yer veren AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'nin paylaşımını alıntılayarak, "Bir AK Gençlik geleneği 'İftara 5 Kala' etkinliğinde Cumhurbaşkanı'mızla karşılaşmak da bu güzel çalışmanın hatırasına ayrı bir anlam katmış oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

