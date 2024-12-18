Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak.
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Mikati onuruna resmi akşam yemeği verilecek.
(Ankara/14.00/17.00/17.15/18.00/18.45/19.30)
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