Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programında konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gençlik, Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programındaki konuşmasında, gençlere seslenerek, "Sizler tarihe yön vermiş, bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapatmış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız." diye konuştu.

Gençlere, cihana hükmetmiş, 3 kıta 7 iklimde at koşturmuş kahraman bir ecdadın torunları olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere güçlü, dirayetli, öz güvenli olmalarını, başkalarına karşı boyunlarını bükmemelerini, şartlar ne olursa olsun kendilerine inanmaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Bunun için gençlere bilgili, vizyonlu ve cesur olmalarını, adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmamalarını öneren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum"

Türk edebiyatının usta şairi Abdurrahim Karakoç'un, "Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağmur olun siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın, halk mayası taşıyan helal hamur olun siz" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü ağartacağınıza, Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir de şunu unutmayın sevgili gençler, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor, sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun. Yolunuzu da bahtınızı da ufkunuzu da açık eylesin." ifadelerini kullandı.

Merhum Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in, başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini ifade eden "Az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır. Tembellik her türlü ahlaksızlığın anası, çalışkanlık da temiz bir başarının, yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının en temel şartı, en feyizli kaynağıdır." sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, burada olan TÜGVA gençliği işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle, devamlılığıyla Türkiye'yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik, Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

TÜGVA Yaz Okulları finalinin hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci ve öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yaz tatilinizin kalanını sevdiklerinizle birlikte huzurla, mutlulukla, neşe içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza benden kucak dolusu selam götürün. Yaz okulu boyunca birbirinizle kurduğunuz dostlukları, arkadaşlıkları devam ettirin. Tebessüm, neşe ve sevinç yüzünüzden hiç eksik olmasın diyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla." şeklinde konuştu.

?Programdan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, salavatlar ile karşılandığı programda, kısa film izletildi ve müzik eşliğinde koreografi yapıldı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin de konuşma yaptığı programda, "Renklensin Yaz Okulumuz" adlı klip ile TÜGVA'nın faaliyet videosu izletildi.

Beşinci tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yaz okulundan mezun olan öğrencilerle aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)