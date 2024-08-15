Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'in yakın iş birliğiyle suçun her çeşidiyle mücadelede son dönemde önemli mesafe katettiklerini belirten Erdoğan, bunu çok daha ileri taşıyacaklarını vurguladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cezasızlık algısının, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısının toplumda yerleşmesine hiçbir surette müsaade edemeyiz. Sizden isteğim, vatandaşı hiçbir zaman 'Devlet nerede?' diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında, dar anında, tehdit altında olduğu anda hızla vatandaşın yanında olacak, elinden tutacak, devletinin gücünü hissettireceksiniz. Mezuniyet sevinci yaşayan tüm kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim, devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir."

"Türkiye Cumhuriyeti 85 milyonun tamamının ortak yurdudur"

"Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin" diyen Erdoğan, mezun olan öğrencilere şöyle seslendi:

"İnsanımızın derdiyle dertlenecek, görev yaptığınız her yerde vatandaşla hemhal olacaksınız. Milletimiz huzur ve güven içinde olursa devletimiz de güçlü olur. Unutmayınız, bu mücadelede sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünden itibaren vatan topraklarının her karışında, sarp dağlarda, puslu havalarda, fırtınalı denizlerde görev yapacaksınız. Kardeşliğimize, istiklalimize pusu kuran hain emellere sıradağlar gibi karşı duracaksınız. Sizlerden zalime Yavuz, mazluma Yunus olmanızı bekliyorum."

"Biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkıyla geleceğe yürüyeceğiz"

Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinden, hangi şart altında olursa olsun sorumluluklarını en güzel şekilde yapmalarını isteyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her birinize güveniyorum. Bugün nasıl ailelerinizin ve komutanlarınızın yüzünü ağartıyorsanız, inşallah başarılarınızla da milletimizin güven kaynağı olacaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım; biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkıyla geleceğe yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in o Çanakkale'de, Kocatepe'de, Mehmetimizle verdiği mücadelenin devamı inanıyorum ki sizler olacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilere vazifelerinde muvaffakiyetler dileyerek, 4 gün önce şehadetlerinin 7'nci yıl dönümü olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i rahmetle yad etti.

Erdoğan, devletin bekası ve vatandaşların güvenliğini temin uğruna can veren tüm şehitlere de Allah'tan rahmet niyaz etti.

Törenden notlar

Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu da birer konuşma yaptı.

Bakan Yerlikaya ve komutanlar, tören alanına gelişlerinde mezunların ailelerini selamladı.

Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi.

Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan, bayrak devir tesliminin ardından ise bayraktarlara diplomalarını verdi.

Törende, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekiplerince dağcılık, paraşüt ve helikopter gösterisi gerçekleştirildi.

Paraşütçüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı taşıyarak iniş yaptı.

Tören geçişi sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu.

(Bitti)