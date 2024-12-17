Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. Girişimci İş Adamları Vakfı Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne video mesajla katıldı.

17.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. Girişimci İş Adamları Vakfı Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne video mesajla katıldı. Erdoğan, "33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız, gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye; bugün, G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. Girişimci İş Adamları Vakfı Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği video mesajda "Girişimci İş Adamları Vakfı'nın kıymetli mensupları, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Türkiye girişimci buluşmasının ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Girişimcilik ödüllerinin 11'incisini almaya hak kazanan kurumlarımızı, şirketlerimizi ve girişimcilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Girişimcilik, milletimizin karakteristik özelliklerinden biridir. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda; milletimizin her bir ferdinin, girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede etti" dedi.

'33 MİLYONA YAKLAŞAN İSTİHDAMIMIZLA REKORLAR KIRARAK İLERLİYORUZ'

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen büyüme ve ihracat rakamlarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde, bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getirmektedir. Hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için gece gündüz demeden samimiyetle çalışıyoruz. 33 milyona yaklaşan istihdamımızla, hem sanayi üretiminde, hem ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız, gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye; bugün, G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere, tüm sektörlerde daha da güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün gayemiz istikbalimizin teminatı olan gençlerimize, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır. Başta genç girişimcilerimiz olmak üzere, sizlerin desteği ve katkısıyla 21'inci asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapacağımıza yürekten inanıyorum. Girişimci İş Adamları Vakfımızın kıymetli mensuplarını ve bu programın icrasında emeği bulunanları tekrar tebrik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:18:46. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.