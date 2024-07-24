Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, istikrar abidesi olarak kalkınma yolculuğuna devam ediyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, istikrar abidesi olarak kalkınma yolculuğuna devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak kalkınma yolculuğunu kararlı bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin kurucu belgesi olduğunu vurgulayarak, ülkenin Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklandığını ve geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde bile ilerlemeye devam ettiğini ifade etti.

24.07.2024 21:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zaferin uluslararası alanda da onaylandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak addettiğimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümüdür. Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir. Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, istikrar abidesi olarak kalkınma yolculuğuna devam ediyor - Son Dakika

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