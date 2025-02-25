Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı Kabul Etti

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı" ifadelerine yer verildi.