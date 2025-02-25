Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Veliaht Prensi Bin Abdullah'ı Kabul Etti

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı" ifadelerine yer verildi.