Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine karartma uygulanıyor-1

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuştu. Erdoğan, "Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor.1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmeyi, Filistin'i yeniden inşa ve ihya etmeyi Filistin'i yeniden özgürleştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin.ö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'na katıldı.

'İSLAM ALEMİ, ZORLU BİR SINAMADAN SİNSİCE HAZIRLANMIŞ PLANLARIN ATEŞ ÇEMBERİNDEN GEÇİYOR'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın neredeyse tüm kurumlarıyla, tüm organlarıyla, tüm hücreleri ile kan kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri, kendi çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerini savaş, çatışma ve istikrarsızlık girdabına sürüklüyor. Dünya, bilhassa İslam alemi, zorlu bir sınamadan, kapsamlı bir kuşatmadan, sinsice hazırlanmış planların ateş çemberinden geçiyor. Bakınız hemen yanı başımızdaki Filistin'de, 14 aydır mazlumlar, masumlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve siviller acımasızca katlediliyor. Küresel yönetim mekanizmaları, uluslararası örgütler ve uluslararası medya, Filistin'de Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor. Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor. Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken kimi ülkeler, bu alçak katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine, İsrail'e verdikleri destekle adeta zulmü körüklüyorlar. Bu durumdan cesaret alan siyonist katiller ise vahşet ve barbarlıklarına her geçen gün bir yenisini ekliyor, pervasızlıkta çıtayı sürekli yükseltiyor" dedi.

'RABBİM BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULUŞUNU GÖRMEYİ NASİP ETSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Burada kalbim parçalanarak bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlayalı 400 günden fazla zaman geçti. Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit düştü. 700 binden fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon 900 bin insan evini, doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır. Gazze'de 160 bin binayı yıkıp 436 bin yapıya ağır hasar veren saldırıların gerisindeki sinsi amaç her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Daracık bir alana hapsedilen 2 milyondan fazla Filistinli bir yandan zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışırken diğer yandan açlığa susuzluğa ve ilaçsızlığa karşı verdiği çetin mücadeleyi sebatla sürdürüyor. Mevla, Filistin'de, Lübnan'da dünyanın dört bir yanında zulme ve zalime göğüs geren tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyor, Rabbim'den başta kardeşim İsmail Haniye olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin'in cesur evlatlarını vatan sevdalısı kahraman çocuklarını burada tekrar saygıyla selamlıyor Rabbim cümlesini muzaffer eylesin diyorum. 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmeyi, Filistin'i yeniden inşa ve ihya etmeyi Filistin'i yeniden özgürleştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin" diye konuştu.