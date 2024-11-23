Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine karartma uygulanıyor-1 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine karartma uygulanıyor-1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuştu.

23.11.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuştu. Erdoğan, "Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor.1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmeyi, Filistin'i yeniden inşa ve ihya etmeyi Filistin'i yeniden özgürleştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin.ö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'na katıldı.

'İSLAM ALEMİ, ZORLU BİR SINAMADAN SİNSİCE HAZIRLANMIŞ PLANLARIN ATEŞ ÇEMBERİNDEN GEÇİYOR'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın neredeyse tüm kurumlarıyla, tüm organlarıyla, tüm hücreleri ile kan kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri, kendi çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerini savaş, çatışma ve istikrarsızlık girdabına sürüklüyor. Dünya, bilhassa İslam alemi, zorlu bir sınamadan, kapsamlı bir kuşatmadan, sinsice hazırlanmış planların ateş çemberinden geçiyor. Bakınız hemen yanı başımızdaki Filistin'de, 14 aydır mazlumlar, masumlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve siviller acımasızca katlediliyor. Küresel yönetim mekanizmaları, uluslararası örgütler ve uluslararası medya, Filistin'de Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor. Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor. Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken kimi ülkeler, bu alçak katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine, İsrail'e verdikleri destekle adeta zulmü körüklüyorlar. Bu durumdan cesaret alan siyonist katiller ise vahşet ve barbarlıklarına her geçen gün bir yenisini ekliyor, pervasızlıkta çıtayı sürekli yükseltiyor" dedi.

'RABBİM BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULUŞUNU GÖRMEYİ NASİP ETSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Burada kalbim parçalanarak bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlayalı 400 günden fazla zaman geçti. Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit düştü. 700 binden fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon 900 bin insan evini, doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır. Gazze'de 160 bin binayı yıkıp 436 bin yapıya ağır hasar veren saldırıların gerisindeki sinsi amaç her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Daracık bir alana hapsedilen 2 milyondan fazla Filistinli bir yandan zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışırken diğer yandan açlığa susuzluğa ve ilaçsızlığa karşı verdiği çetin mücadeleyi sebatla sürdürüyor. Mevla, Filistin'de, Lübnan'da dünyanın dört bir yanında zulme ve zalime göğüs geren tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyor, Rabbim'den başta kardeşim İsmail Haniye olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin'in cesur evlatlarını vatan sevdalısı kahraman çocuklarını burada tekrar saygıyla selamlıyor Rabbim cümlesini muzaffer eylesin diyorum. 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmeyi, Filistin'i yeniden inşa ve ihya etmeyi Filistin'i yeniden özgürleştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine karartma uygulanıyor-1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 İstanbul’da kar yağışı etkili oldu İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı
19:53 Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya’nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya'nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok
19:41 ’Diplomatım’ diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı 'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 16:13:37. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine karartma uygulanıyor-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.