Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşa Zulmeden Hiç Kimseye Müsamaha Göstermeyiz"

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğine halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayacağız. Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekte yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesiyle, nitelikli eğiticilerin yetiştirilmesini öngören bu protokolün, kamuda etik bilincin yaygınlaştırılması konusunda önemli bir rol üstleneceğini söyleyen Erdoğan, protokolün her iki kurum için de hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Erdoğan, 2004'te kamu hizmetlerinin kalitesini artrmak ve etik değerleri güçlendirmek amacıyla ihdas edilen Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, son dönemde etkin ve başarılı çalışmalar yaptığını, Kurul'un, inceleme ve araştırma faaliyetleriyle farklı kurum ve bakanlıklarla yaptığı işbirlikleriyle eğitim, seminer, konferans ve paneller marifetiyle ülkede bilincin yerleşmesine katkı sağladığını anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, geleneği olan bir devlet olduğunu, devlet tecrübesinin, 2 bin yılı aşan köklü bir geçmişe sahip bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu geçmiş tüm safhaları ile tetkik edildiğinde karşımıza hep iki gerçeklik çıkmaktadır. Bunlardan ilki, atalarımızın çok güçlü bir kurucu iradeye ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. Öyle ki tarihimizin en ümitsiz anlarında bile ecdadımız yüzyıllarca hüküm sürecek yeni devletler kurmayı başarmışlardır. 'Devleti ebed müddet' ifadesinde vücut bulan süreklilik ilkesinde şekillenen bu gelenek, milletimizin teşkilatlanma ve yeniden toparlanma hususunda ne denli mahir olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. İkinci hakikat ise devlet ve idare anlayışımızdaki insanı merkeze alan yaklaşımdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi 'halka hizmet, hakka hizmettir' düsturu asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir.

Şunu da vurgulamamız gerekiyor, tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar, iyiliğin, adaletin, refahın, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur. Geleneği, örfü, ahlakı maziden alıp atiye nakleden ruh, işte bu milli bünyede, milli şuurda mahfuzdur. Bugün etik olarak nitelendirdiğimiz tüm vasıflar milli seciyemizde yine bu kavramlarla tebellür etmiştir. Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak, ehliyet ve liyakata verilen önem hiç şüphesiz büyük rol oynamıştır."

"Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir"

Ehliyet, liyakat, adalet ve huzurun özellikle devlet işlerinde birbirini besleyen kardeş kavramlar olduğunu ifade eden Erdoğan, burada verilen en küçük bir tavizin kartopu gibi gittikçe büyüyerek hangi zorluklara, yıkımlara yol açtığının tarih sayfalarında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevkisi, konumu, ünvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçidir. Bu görevler, bu yetkiler bize milletin emanetidir. Asıl olan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir" dedi.

Her vatandaşın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanmasının bizim en temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğine halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayacağız. Koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekte yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek, düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek, vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir.

Devlette de toplumda da nizamı, yasalarla beraber vicdan sağlar. Bir eylem veya işlemin yasalara uygun olması, onun her zaman etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak 'ben yaptım oldu' diyerek, milletimizin tek bir ferdinin hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz. Milletimize kamu hizmetlerini ulaştırmakla görevli kamu personelimizin azami hassasiyet göstermesini bekliyorum. Kamunun yararını ilk planda tutan, hukuka ve etik davranış ilkelerine uyan, vatandaşın derdine derman olmak için uğraşan her bir kardeşimin bu milletin başının üstünde yeri vardır."

"Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak için bütün adımları attık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insan odaklı bir devlet yönetiminin, insanlara hizmet etmeyi önceleyen bir idare açısından, etik kaidelerin, en az kanun hükümleri kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Etik kurallar, sadece kamu görevlerinin riayet edecekleri düzenlemeleri hatta sınırlamaları ifade etmekle kalmaz. Aynı zamanda her kamu çalışanının işini hakkıyla yapmasını, devletine ve milletine hizmet etme şuuru ile hareket etmesini de sağlar" diye konuştu.

Bu şuurun güçlendirilmesi için kamu idaresinde etik kuralları 2005'te belirleyerek uygulamaya aldıklarını anlatan Erdoğan, devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak, devletin vatandaşa daha hızlı, verimli hizmet vermesini temin etmek için tüm adımları attıklarını aktardı.

Aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bir bilgi birikimi ve uygulama örneği oluşturulduğunu kaydeden Erdoğan, "Arzu ettiğimiz devlet modelinin olgunlaştırılması noktasında büyük mesafeler kaydettiğimizi bugün memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu sistemin kökleştirilmesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun bugüne kadarki çalışmalarını takdirle karşılıyorum" dedi.

CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru

Cumhmurbaşkanı Erdoğan, yakın geçmişte bürokratik oligarşiden, "bugün git yarın gel" anlayışından, "hamili kart yakınımdır" anlayışından çok çektiklerini ifade ederek, "Kendisini vatandaştan üstün gören, vatandaşla muhatap olmaktan imtina eden, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize adeta kan kusturdu. FETÖ gibi ihanet çetelerinin, terör örgütlerinin türlü şebekelerin devlet kadrolarına sızarak, milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Milletimizden aldığımız destekle tüm bu sınavların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, 23 yıllık iktidarları boyunca, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmet standartların yükseltilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştıklarını, Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptıkları düzenlemelerle kamuda verimliliği artırdıklarını anlattı.

Yeni kurumlar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) gibi yeni mekanizmalar icra ederek, hak arama, bilgi edinme yollarını genişlettiklerini aktaran Erdoğan, "1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız devrim niteliğindeki Beyaz Masa'nın daha modernini, CİMER'le tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk" diye konuştu.

CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldığını, CİMER'le kamuoyunun yakından takip ettiği birçok suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Erdoğan, "Millet ve devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak siyasetin, bürokrarik kapasitesini güçlendirdik, millet iradesinin önündeki engelleri kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, bilgili, vicdanlı, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personelimizle tüm kurum ve kuruluşlarımızla tek tek hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.