Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

07.08.2024 20:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye'nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü - Son Dakika

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