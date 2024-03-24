Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Büyük İstanbul Mitingi\'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlam aday, sağlam adam Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Tabii bunun için bir hafta çok çalışacağız." dedi.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasından önce sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkıyı seslendirdi.
Şarkının ardından vatandaşlara hitap eden Erdoğan, İstanbul'un fethi ile ilgili hadisi Arapça seslendirerek, müjdelenen bu fetih için sekiz asır boyunca milletlerin, fatihlerin, kumandanların rüyasına giren şehrin İstanbul olduğunu dile getirdi.
"Ama bu şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın, "Buna var mıyız?", "Ana kademe var mıyız?", "Hanım kardeşlerim var mıyız?" sorularına katılımcılar "evet" yanıtını verdi.
Erdoğan, son hafta durmayacaklarını, gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Anadolu'da gittiğim her yerde söylüyorum. 'İstanbul'daki hemşehrilerinizi lütfen arayın, telefonlarınız dinmesin.' İnşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun. Bu İstanbul ki Mihmandar-ı Nebevi Eyüp Sultan hazretlerinin uğrunda surları dibinde son nefesini verdiği yerdir. Bu İstanbul ki Osman Gazi'nin evlatlarına "İstanbul'u aç, gülzar yap' diye vasiyette bulunduğu Kızılelma'dır. Bu İstanbul ki Fatih Sultan Mehmet Han'ı 21 yaşında Fatih olarak dünyanın gördüğü en büyük hakanlardan biri yapmıştır. Bu İstanbul ki asırlar boyunca kendi vatandaşlarına yurt, mazlumlara umut, mağdurlara gönül köprüsü olan anne şehirdir. Bu İstanbul ki Roma'dan Bizans'a Osmanlı'dan Cumhuriyet'e adeta gergef gibi işlenerek sanat eserine dönüştürülmüş bir hazinedir. Bu İstanbul ki, şairlerin bir taşına dünyaları değişmediği, sadece bir semtini sevmeye ömrünün yetmeyeceğinden korktuğu şehirdir. Bu İstanbul ki ressamların asırlardır çizdikleri, seyyahların asırlardır gezdikleri halde, her defasında yeni güzelliklerini keşfettikleri şehirdir."
"31 Mart'ta İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de doğduğu, büyüdüğü, her nefesini hamdederek içine çektiği, her karışına aşkla bağlı olduğu İstanbul'un bugün bir başka güzel olduğunu kaydetti.
Bugün coşkun akan ırmak misali yatağına sığmayan bir İstanbul gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum. Her anı, başlı başına bir şiir olan bu güzel şehirde bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle İstanbul'a ve İstanbullulara teşekkür borcumu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 46 buçuğa yakın, Cumhurbaşkanlığında yüzde 48'i aşkın destek verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un kadirşinaslığının örneği olan bu desteğinden memnun kaldık. Ama gönlümüz aramızdaki muhabbetin seyrine uygun şekilde daha yüksek oranlardan yana. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak bu hedefimize de ulaşacağız. Ne yapacağız? Sağlam aday, sağlam adam Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Tabii bunun için bir hafta çok çalışacağız."
(Sürecek)
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