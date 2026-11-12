Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz"
Kaynak: AA